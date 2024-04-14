На Украине устроили проверку в бригаде ВСУ

После ряда неудач под городом Часов Яр на подконтрольной Украине части ДНР командование Вооруженных сил Украины организовало проверку в 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБР), которая воюет на этом направлении. Об этом пишет издание «Украинская правда».

В публикации говорится, что военное командование переводит в другие подразделения военнослужащих, которые составляли костяк бригады.

По данным журналистов, еще одной из причиной проверки и переформатирования бригады может быть проблема, заложенная при ее создании, так как 67-я ОМБР была создана из формирований организации «Правый сектор» (организация запрещена в России). Кроме этого, отмечается, что проверки могут быть вызваны недовольством нового главкома ВСУ Александра Сырского.

До этого Сырский заявлял, что войска работают над укреплением обороны города Часов Яр, подчеркнув сложную ситуацию для находящихся там подразделений из-за действий ВС РФ.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что город Часов Яр важен для устойчивости ВСУ, поэтому они будут стараться удержать его.

Ранее помощник главы ДНР заявил о стягивании ВСУ дополнительных сил в Часов Яр.