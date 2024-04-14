Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударили по военному объекту шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что удар был нанесен в ответ на обстрелы северных районов Израиля в ночь на 14 апреля. Военные проинформировали, что целью удара стал «крупный объект «Хезболлы» по производству оружия».

Вечером 12 апреля «Хезболла» заявила, что выпустила десятки ракет по позициям армии Израиля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее президент Ирана назвал удары по Израилю правом на самооборону.