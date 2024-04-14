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В Белгородской области рассказали об атаках ВСУ за последние сутки

Гладков: украинские бойцы за сутки более 30 раз обстреляли Белгородскую область

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Настоящий Гладков/Telegram

Украинские войска за минувшие сутки более 30 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 19 снарядов по четырем районам области. Более того, в небе над регионом заметили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — они сбросили на землю 11 взрывных устройств.

Также жители Корочанского района и Яковлевского округа нашли на их территории еще несколько взрывоопасных предметов (ВОП). Прибывшие на место сотрудники оперативных служб оцепили опасные участки для дальнейшего обезвреживания ВОП.

Кроме того, по словам главы местной администрации, в нескольких районах области были зафиксированы повреждения двух многоквартирных и пяти частных домов. Вместе с ними ущерб получили два транспортных средства, один инфраструктурный объект связи и одно административное здание.

«В Белгородском районе в поле между селом Щетиновка и поселком Октябрьский противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист. <...> После оказания необходимой медицинской помощи [мужчина] был отправлен домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков.

Он добавил, что в небе над населенными пунктами Разумное и Мясоедово были сбиты по одному украинскому дрону.

Ранее украинские войска нанесли удар по заводу в Луганске.

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