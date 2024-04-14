Иордания перехватила беспилотники, запущенные из Ирана

Иордания перехватила запущенные из Ирана в сторону Израиля беспилотные летательные аппараты, нарушившие воздушное пространство страны, в целях обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщило правительство Иордании, передает ТАСС.

«Некоторые объекты, которые вошли в наше воздушное пространство вчера, были перехвачены, так как представляли угрозу нашим гражданам и населенным пунктам. Несколько фрагментов сбитых беспилотников упали на территории страны, не причинив какого-либо значительного ущерба», — говорится в документе.

Вечером 13 апреля сообщалось, что истребители ВВС Соединенных Штатов патрулировали воздушное пространство с целью уничтожения боевых беспилотников, запущенных Ираном в направлении Израиля.

13 апреля Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные контролируют все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Глава министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил жестким ответом любым государствам, которые предоставят Израилю свое воздушное пространство или территорию для атаки на исламскую республику.

Ранее в Иране призвали США не вмешиваться в конфликт с Израилем.