Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали превосходство ВС Российской Федерации на фронте. Об этом сообщает La Vanguardia.

«Украинские генералы признают, что войска России превосходят украинские по численности в семь-десять раз, при этом если на передовой у Украины будет больше людей, то этого все равно окажется недостаточно, если им будет не хватать вооружения для сдерживания противника», — отмечается в статье.

В публикации подчеркивается, что после более чем двух лет военного конфликта украинская армия оказалась в самом критическом с февраля 2022 года положении. La Vanguardia пишет, что Украине необходимо больше военных, больше оружия и больше поддержки Запада.

До этого украинский солдат заявил, что Украина может потерпеть поражение из-за нехватки боеприпасов.

Накануне американский профессор Джон Миршаймер заявил, что ВСУ не смогут подготовиться к наступлению из-за нехватки солдат и оружия.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.