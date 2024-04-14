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Потерявший ногу российский сапер вернулся в зону СВО

РИА Новости: потерявший ногу сапер с позывным «Ашкеназе» вернулся в зону СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Боец, потерявший ногу в сражениях за Артемовск, восстановился и вернулся в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Боец с позывным «Ашкеназе» вернулся командиром одного из подразделений в инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг».

Он рассказал, что после ранения в боях за Артемовск был награжден медалью «За отвагу». После этого он некоторое время восстанавливался, а после протезирования решил вернуться на службу в зону спецоперации.

«Моя мотивация была, что кроме нас, кто еще будет? Это моя Родина. Боремся против нацизма», — заявил военный.

14 апреля российский снайпер в зоне СВО, которого зовут Константин, рассказал о 17 выигранных снайперских дуэлях со стрелками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западными наемниками.

В этот же день российские военные ударили по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево» в Харькове.

Ранее в США рассказали о тысячах плывущих с Украины в Румынию уклонистов.

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Операция на Украине
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