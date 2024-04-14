Потерявший ногу российский сапер вернулся в зону СВО

Боец, потерявший ногу в сражениях за Артемовск, восстановился и вернулся в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Боец с позывным «Ашкеназе» вернулся командиром одного из подразделений в инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг».

Он рассказал, что после ранения в боях за Артемовск был награжден медалью «За отвагу». После этого он некоторое время восстанавливался, а после протезирования решил вернуться на службу в зону спецоперации.

«Моя мотивация была, что кроме нас, кто еще будет? Это моя Родина. Боремся против нацизма», — заявил военный.

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