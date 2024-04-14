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Подполье: российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове

РИА Новости: войска РФ ударили по подстанции у ж/д станции «Лосево» в Харькове

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Shutterstock

Российские военные ударили по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево» в Харькове. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«По сообщениям агентуры, ночью был прилет «Герани», предварительно, по подстанции в районе ж/д станции «Лосево» в Харькове. В Харькове и области перебои со светом», — рассказал Лебедев.

До этого телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Харькове.

13 апреля стало известно, что российские военные за сутки нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 112 районах.

В тот же день главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ на ряде направлений фронта добиваются тактического успеха.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские силы остановили обстрел региона ударами по Сумской области.

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