ВВС США подняли истребители над Ираком и Иорданией для перехвата иранских дронов

Истребители ВВС Соединенных Штатов патрулируют воздушное пространство с целью уничтожения боевых беспилотников, запущенных Ираном в направлении Израиля. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По данным вещателя, американские самолеты находятся в небе над Ираком и Иорданией для возможного перехвата дронов, запущенных КСИР.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил в его сторону десятки дронов. При этом в оборонном ведомстве отметили, что система ПВО и вооруженные силы страны находятся в повышенной боевой готовности.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжительное время готовился к вероятному нападению со стороны Ирана и готов к любому развитию ситуации.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как ЦАХАЛ нанес удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого было полностью разрушено здание диппредставительства.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.