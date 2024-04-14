В Вашингтоне назвали вероятную продолжительность атаки Ирана против Израиля

Атака Вооруженных сил Ирана против Израиля, вероятно, продлится нескольких часов, заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. Об этом сообщает ТАСС.

«Это нападение, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов. Президент [США Джо] Байден ясно дал понять: наша поддержка в обеспечении безопасности Израиля непоколебима. Соединенные Штаты будут стоять на стороне народа Израиля и поддерживать его безопасность против этих угроз со стороны Ирана», — отметила Уотсон в письменном заявлении.

13 апреля израильские СМИ сообщили со ссылкой на данные разведки, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля.

После атаки в Пентагоне заявили, что США осведомлены о запуске Ираном беспилотников в сторону Израиля.

До этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сказал, что Израиль долгие годы готовился к вероятному нападению со стороны Ирана и готов к любому развитию событий.

Ранее сообщалось, что Иран может атаковать крупнейшую базу Израиля в Красном море.