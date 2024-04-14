КСИР официально подтвердил запуск ракет и дронов по Израилю

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердили запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на территории Израиля. Об этом сообщило иранское госагентство IRNA.

В публикации отмечается, что ракетная атака начнется в ближайшее время.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что иранская сторона запустила беспилотники в направлении Израиля. В ведомстве уточнили, что силы ПВО и войска приведены боевую готовность.

13 апреля Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. После этого премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль долгое время вел подготовку к возможному нападению со стороны Ирана и готов к любому развитию ситуации.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как 1 апреля Израиль ударил по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого диппредставительство было полностью разрушено.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.