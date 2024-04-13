Системы обороны ВВС Израиля приведены в боевую готовность

Системы обороны и нападения военно-воздушных сил Израиля переведены в боевую готовность, в небе находятся десятки самолетов. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолетов», — сказал Хагари.

По его словам, израильские силы проводят «оценку ситуации с нашими стратегическими партнерами, прежде всего с США, и поддерживаем с ними тесную координацию».

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что нападение Ирана на Израиль с большой вероятностью может произойти утром в воскресенье, 14 апреля.

В Израиле тем временем объявлено о временной отмене всех учебных занятий в стране с вечера 13 апреля на фоне обострения отношений с Ираном. Также запрещаются сборища численностью более 1000 человек в так называемых «зеленых зонах».

Ранее была названа возможная будущая цель Ирана при нападении на Израиль.