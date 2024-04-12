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В Литве появятся военные комендатуры

Министерство обороны: в Литве создают систему военных комендатур

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Ints Kalnins/Reuters

Глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил журналистам, что в стране создаются постоянно действующие военные комендатуры. Его цитирует ТАСС.

По словам Касчюнаса, в них граждане будут обучаться тому, как вести себя в случае военной опасности. Он отметил, что комендатуры будут работать и в мирное время.

«Для приписанных к комендатуре лиц будут проводиться учения, консультации и другая практическая и разъяснительная работа», — сказал глава минобороны Литвы.

Он уточнил, что комендатуры будут являться «связующим звеном между обществом и армией».

По данным Касчюнаса, в Литве будет работать 60 комендатур. Регистрация в них начнется 1 мая и закончится 31 августа.

11 апреля хорватская газета Advance сообщала, что прибытие военных Германии на территорию Литвы может говорить о том, что НАТО ведет подготовку к войне с Российской Федерацией.

До этого известный военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета заявлял, что в случае «нападения» России на Литву немецкий бундесвер не сможет противостоять российской армии.

Ранее в Германии сообщили о начале подготовки к войне с Россией.

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