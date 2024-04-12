В Минобороны рассказали о пресечении террористической атаки ВСУ

В пресс-службе министерства обороны России рассказали о пресечении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории РФ.

Отмечается, что 12 апреля около 13.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области три БПЛА самолетного типа.

«Газета.Ru» выпустила репортаж о том, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.

11 апреля Минобороны опубликовало сводку, согласно которой, за сутки силы российской противовоздушной обороны сбили 266 запущенных Украиной боевых дронов.

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала военной спецоперации российская армия поразила 583 самолета, 270 вертолета, 20355 дронов, а также 500 зенитных ракетных комплексов врага.

12 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе находят десятки беспилотников, которые ранее были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в подконтрольной Украине части Херсонской области пропал свет.