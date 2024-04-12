В Израиле подготовились к возможной атаке Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведка («Моссад») согласовали план ответных действий в случае, если Иран нападет на территорию страны. Об этом сообщает Ynetnews.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает войну в секторе Газа, но также готовится к сценариям в других областях.

По данным Ynet, израильские власти готовятся к возможным атакам со стороны Ирана в ближайшие дни. Руководство Израиля настораживает тот факт, что Тегеран отказался от своего первоначального плана ответа на удар по консульству в Дамаске.

Издание отмечает, что источник The Wall Street Journal предупреждал о возможной атаке на север или юг Израиля со стороны Ирана в ближайшие 1-2 сутки. При этом издание Axios предположило, что меры Тегерана будут ограниченными, чтобы не допустить эскалации на Ближнем Востоке.

1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено.

8 апреля посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран не хочет расширять зону войны, но оставляет за собой право ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

Ранее сообщалось, что Израиль и США готовятся к ответному удару Ирана.