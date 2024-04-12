Подполье: российские силы остановили обстрел региона ударами по Сумской области

Вооруженные силы РФ нанесли удары по городу Ворожба в Сумской области, после чего украинские войска прекратили обстрел территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, удары по городу Ворожба Сумской области «серией из десяти снарядов» прекратили обстрелы Курской области. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «успокоились и прекратили обстрел российской территории».

До этого Лебедев сообщил, что один из ударов по Кривому Рогу пришелся в направлении Криворожской ТЭС, после чего в городе наблюдались значительные перебои с подачей электричества.

8 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Днепропетровской области. В районе города Кривой Рог был зафиксирован один прилет, снаряд попал по территории аэродрома, на котором базируются самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Сумской области заявили о повреждении ТЭЦ.