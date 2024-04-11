Блогер Портнягин подтвердил задержание супруги и раскрыл свое местонахождение

Блогер и инфобизнесмен Дмитрий «Трансформатор» Портнягин после прошедших у него обысков подтвердил задержание своей жены и заявил, что сам он сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), куда отвозит гуманитарную помощь. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Выхожу на связь из зоны СВО, недалеко от ЛБС — линии боевого соприкосновения», — написал предприниматель.

В публикации отмечается, что ранним утром 11 апреля в дом, офис, дачу Портнягина прибыли оперслужбы с обысками и задержали его супругу Екатерину по ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от налогов и сборов).

По мнению Портнягина, «все это очень странно», так как налоговые задолженности семья погасила еще летом 2022 года, остались только пени и неустойки, которые оспаривались в суде.

«Я сегодня же не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн руб.», — пообещал блогер.

В публикации отмечается, что фонд Портнягина «Большое Дело» восемь раз приезжал в зону спецоперации с гумпомощью.

В заключение он выразил надежду, что его жена будет выпущена из отделения в самое ближайшее время.

Перед этим у Дмитрия «Трансформатора» Портнягина прошли обыски, силовики пришли к мужчине из-за возможного уклонения от уплаты налогов.

Ранее СК показал видео с места обыска в квартире блогера Митрошиной.