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В подполье заявили, что по Трипольской ТЭС был нанесен удар

ТАСС со ссылкой на подполье: по Трипольской ТЭС был нанесен удар

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Gleb Garanich/Reuters

По Трипольской ТЭС под Киевом был нанесен удар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Отмечается, что ТЭС является одной из крупнейших на Украине.

«В Киевской области попали в энергообъект», — поделился Лебедев.

До этого украинский телеканал ТСН со ссылкой на местные власти сообщал, что в Киевской области повреждено частное предприятие. Были поражены помещения предприятия в поселке Макаров Бучанского района.

Военный обозреватель Влад Шлепченко также говорил, что украинские ГЭС и ТЭС невозможно быстро восстановить, поскольку турбины и электрогенераторы являются штучным товаром.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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