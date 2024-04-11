В Киевской области раздались взрывы

В Киевской области Украины раздались взрывы. В регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

«Жители Киевщины! В регионе работают силы ПВО», — cказано в сообщении.

В настоящее время режим воздушной тревоги действует на всей территории страны.

Накануне вечером и утром в Одессе произошли взрывы.

До этого сообщалось, что российские войска нанесли мощный удар по железнодорожной станции Славянска, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.