Глава СЕНТКОМ посетит Израиль для координации действий в случае удара Ирана

Руководитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла запланировал посещение Израиля для согласования действий в случае возможной атаки со стороны Ирана. Эту информацию передает портал Axios, ссылаясь на двух израильских должностных лиц.

По их данным, генерал Курилла планирует встретиться с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и другими высокопоставленными представителями армии. Источники утверждают, что Израиль готовится к возможной прямой атаке со стороны Ирана с использованием различных видов ракет.

В случае такого сценария, по словам источников Axios, Израиль ответит на атаку Ирана. Представители США и Израиля разного уровня поддерживают контакты для подготовки к возможному ответу со стороны Ирана.

Представитель Пентагона заявил, что поездка генерала Куриллы не обсуждается из соображений оперативной безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Новый виток эскалации начался после того, когда Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали принять ответные меры.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.