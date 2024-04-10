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В Херсонской области объявлена авиционная опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность

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В Херсонской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщает Telegram-канал получения информации о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.

«В Херсонской области объявлена авиационная опасность», — говорится в публикации.

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