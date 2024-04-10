В Херсонской области объявлена авиционная опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщает Telegram-канал получения информации о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.

«В Херсонской области объявлена авиационная опасность», — говорится в публикации.

До этого министерство обороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.

9 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали автобус и микроавтобус в регионе.

Telegram-канал Mash сообщал, что под минометный обстрел Украины попал поселок Климово Брянской области.

«Газета.Ru» выпустила репортаж о том, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.

Ранее в Кремле объяснили идею Путина о создании «санитарной зоны» между Россией и Украиной.