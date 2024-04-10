На Украине предложили призвать женщин на службу

Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева заявила, что стране нужно подготовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. Ее слова приводит The Times.

По ее словам, Украина должна покончить со своим «старомодным менталитетом» в отношении женщин и принять политику призыва женщин на военную службу в израильском стиле.

«В нашей Конституции написано, что обязанность каждого украинца — защищать свою Родину, поэтому будет правильно, чтобы и женщины служили», — сказала Григорьева.

10 апреля депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что законопроект об ужесточении правил мобилизации на Украине планируется принять за два дня.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине ограничили право на вождение для уклонистов.