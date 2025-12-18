На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минфин хочет повысить страховое возмещение по ряду вкладов

Минфин повысит до 2 млн рублей страховку по вкладам
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Министерство финансов России разработало проект закона, предусматривающий увеличение максимальной суммы страхового возмещения по некоторым категориям банковских вкладов с 1,4 млн до 2 млн рублей. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О страховании вкладов в банках РФ», сообщается на официальном сайте ведомства.

Увеличение страхового покрытия распространится на рублевые вклады физических лиц, размещенные на срок более трех лет, а также на рублевые вклады, оформленные безотзывными сберегательными сертификатами сроком от года до трех лет. Ранее для подобных сертификатов сроком свыше трех лет лимит страхового возмещения уже был увеличен до 2,8 млн рублей. В Минфине надеются, что данная инициатива повысит привлекательность долгосрочных сбережений и будет способствовать притоку средств в банковскую систему.

В случае наступления страхового случая, выплаты по этим вкладам будут осуществляться отдельно от выплат по другим вкладам и счетам. Однако, повышенное страховое возмещение не будет применяться, если вкладчик имеет возможность досрочного снятия средств с начислением процентов, превышающих ставку по вкладам «до востребования».

Кроме того, предлагается увеличение страхового покрытия по счетам эскроу с 10 млн до 30 млн рублей, предназначенных для операций с жилой недвижимостью, долевого строительства и строительного подряда. По мнению Министерства финансов, это расширит охват сделок на рынке недвижимости и не создаст дополнительных рисков для деятельности Агентства по страхованию вкладов.

Ранее ЦБ сообщил об увеличении средней максимальной ставки по вкладам в рублях.

