«Фантастическое спортивное шоу»: почему Сафонов стал героем

Матч финала Межконтинентального кубка между «Пари Сен-Жермен» и «Фламенго» стал главным в жизни российского вратаря парижан Матвея Сафонова. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Это было фантастическое спортивное шоу – на него смотрела вся команда, болельщики, весь мир. И это огромная ответственность: кто из вратарей справится с давлением, тот и выйдет победителем. Сафонов выглядел просто потрясающе, прекрасная игра. Притом он справился еще и со сложнейшим моментом, когда шли разговоры о том, как он взаимодействует с украинцем Забарным.

Сафонов сейчас сыграл всего четыре матча — ему сложно. Он читает про себя прессу, соцсети. Кто-то им восхищается, кто-то критикует. Но вчера, мне кажется, была его главная игра в жизни. И он блестяще вышел из нее победителем. Хочу обратить внимание, что вся команда носила его на руках, подбрасывали его в воздух, обнимали и целовали. Это то, ради чего, мне кажется, спортсмен живет и о чем мечтает. Мы восхищаемся и гордимся нашим вратарем», — сказал Свищев.

«ПСЖ» обыграл «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти парижане были точнее — 2:1. Сафонов установил невероятный рекорд: он стал первым в истории футбола вратарем, отразившим четыре послематчевых 11-метровых подряд на турнире под эгидой ФИФА. Он завоевал шестой трофей за год в составе «ПСЖ».

