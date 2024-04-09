Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В юго-восточной части Украины зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект

close
100%
Anna Voitenko/Reuters

Инфраструктурный объект получил повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал он.

Кроме того, на территории региона зафиксировано нанесение ущерба транспортному предприятию, одному частному дому и одному автомобилю.

«Разбита агрофирма», — указывается в публикации.

Согласно информации Лысака, на сельхозпредприятии произошел пожар, в настоящее время возгорание ликвидировано.

Незадолго до этого украинское министерство энергетики сообщило, что на территории Харьковской области зафиксировано повреждение энергосетей и оборудования. В частности, было повреждено оборудование на «подстанции облэнерго». Минэнерго добавило, что 16,6 тыс. точек учета в регионе остаются без электроснабжения. Также за прошедшие сутки поменялся график отключения электричества для потребителей.

Ранее во Львовской области из-за пожара был поврежден объект критической инфраструктуры.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами