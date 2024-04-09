В юго-восточной части Украины зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры

Инфраструктурный объект получил повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал он.

Кроме того, на территории региона зафиксировано нанесение ущерба транспортному предприятию, одному частному дому и одному автомобилю.

«Разбита агрофирма», — указывается в публикации.

Согласно информации Лысака, на сельхозпредприятии произошел пожар, в настоящее время возгорание ликвидировано.

Незадолго до этого украинское министерство энергетики сообщило, что на территории Харьковской области зафиксировано повреждение энергосетей и оборудования. В частности, было повреждено оборудование на «подстанции облэнерго». Минэнерго добавило, что 16,6 тыс. точек учета в регионе остаются без электроснабжения. Также за прошедшие сутки поменялся график отключения электричества для потребителей.

Ранее во Львовской области из-за пожара был поврежден объект критической инфраструктуры.