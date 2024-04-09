Российский военный получил срок за отказ ехать в зону СВО

Военнослужащего российской армии Михаила Демина приговорили к двум годам и двум месяцам колонии-поселения за отказ выполнять приказ командира части, касающийся боевых и специальных задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что приговор Борзинского гарнизонного военного суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В суде сообщили, что Демин, «не имея уважительных причин и законных оснований», сначала устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях. Это выразилось в отказе от убытия в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач в соответствии с доведенным до него приказом командира воинской части.

9 апреля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что осужденные россияне, которые принимают участие в военной спецоперации, искупают грехи кровью.

8 апреля член Общественной палаты Александр Малькевич заявил о готовности бойцов СВО решать серьезные задачи в мирной жизни.

Ранее назвали направления, на которых российская армия продвинулась в зоне СВО.