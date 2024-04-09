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В Днепродзержинске после удара ВС РФ начались проблемы с электричеством

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска

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Министерство обороны РФ

Удары Вооруженных сил России повредили энергосистему Днепродзержинска в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег в регионе.

«Местные товарищи пишут о двух громких прилетах, один с сильной детонацией. Второй, возможно, сбили — была сильная вспышка в небе и мощная взрывная волна. Но о пострадавших мирных пока не сообщали. Зато сообщили о больших проблемах с электричеством», — сообщил Лебедев.

Координатор подполья пояснил, почему этот пригород Днепропетровска мог стать целью для ударов — в Днепродзержинске находится значительное число предприятий военной промышленности, а также крупные склады горюче-смазочных материалов.

До этого Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по военному порту города Очакова, который расположен на берегу Черного моря в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что российские ЗРК могут противостоять «Томагавкам» США.

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