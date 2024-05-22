В Госдуме объяснили, какие страны ОДКБ Пашинян обвинил в помощи Азербайджану в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается переложить всю ответственность на Россию за проигрыш войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Так он прокомментировал обвинения Пашиняна в адрес двух стран – членов ОДКБ в оказании помощи Баку в 2020 году.

«Моя позиция давно известна. Пашинян — лжец и негодяй, который пытается направить гнев армянского народа на Россию, провалив и проиграв все то, за что его предшественники и весь армянский народ боролись в течение многих лет», — сказал Затулин.

Парламентарий также пояснил, о каких именно двух странах Организации Договора о коллективной безопасности говорил Пашинян.

«Можно считать [Россию и Белоруссию]. И, по-моему, для этого не надо догадываться», — констатировал Затулин.

По заявлению Пашиняна, две страны ОДКБ помогали Азербайджану во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом конкретные страны армянский премьер не назвал.

«В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», — сказал он.

28 февраля Пашинян заявил, что Армения де-факто заморозила отношения с ОДКБ, однако Ереван может сделать это де-юре, если ситуация в организации не изменится к лучшему.

Ранее Пашинян заявил, что не должен ежегодно присутствовать на параде Победы в Москве.