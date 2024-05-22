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Путин поручил в течение недели организовать отдых для пострадавших от паводка детей

Путин поручил организовать отдых для пострадавших от паводка детей

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил организовать отдых для пострадавших от паводка весной 2024 года детей. Поручение главы государства размещено на сайте Кремля.

«Обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зонах затопления и подтопления, образовавшихся в результате весенних паводков 2024 года», — значится в поручении.

Длительность отдыха и его рекомендуемые условия не конкретизируются.

Соответствующий доклад в администрацию президента должен быть предоставлен ответственными лицами (главами Курганской, Оренбургской и Тюменской областей и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным) к 1 июня 2024 года.

До этого президент России Владимир Путин поручил ликвидировать последствия паводков за счет федерального бюджета.

В частности, властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей было поручено обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим от паводков, оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска для обустройства после затопления жилища.

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.

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