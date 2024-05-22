Путин поручил в течение недели организовать отдых для пострадавших от паводка детей

Президент России Владимир Путин поручил организовать отдых для пострадавших от паводка весной 2024 года детей. Поручение главы государства размещено на сайте Кремля.

«Обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зонах затопления и подтопления, образовавшихся в результате весенних паводков 2024 года», — значится в поручении.

Длительность отдыха и его рекомендуемые условия не конкретизируются.

Соответствующий доклад в администрацию президента должен быть предоставлен ответственными лицами (главами Курганской, Оренбургской и Тюменской областей и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным) к 1 июня 2024 года.

До этого президент России Владимир Путин поручил ликвидировать последствия паводков за счет федерального бюджета.

В частности, властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей было поручено обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим от паводков, оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска для обустройства после затопления жилища.

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.