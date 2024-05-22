В Японии заявили о сложной ситуации с Курильскими островами после начала СВО

Властям Японии следует пока отложить переговоры с Россией по поводу Курильских островов на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет японская газета Hokkaido Shimbun.

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по «северным территориям», — отмечается в статье.

По мнению автора, японскому правительству нужно сделать акцент на сотрудничество с РФ в тех сферах, где есть хоть какие-то перспективы. К ним, например, относится область рыболовства, указано в материале.

18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский суверенитет над Курильскими островами является неоспоримым. 16 апреля правительство Японии назвало южную часть Курил «незаконно оккупированной» Российской Федерацией. В ежегодном докладе японского МИД под названием «Синяя книга» говорится, что больше всего озабоченность в японско-российских отношениях вызывает «вопрос северных территорий». Так Токио называет Курильские острова. В документе прописано, что южные Курилы являются исконной территорией страны.

Ранее китайская газета рассказала о жестком сигнале России Японии на Курильских островах.