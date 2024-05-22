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Россия может увеличить свои запасы полезных ископаемых к 2050 году

Роснедра ожидают прироста запасов нефти и газа на 12 млрд тонн к 2050 году

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Kin Cheung/AP

Развитие технологий освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) позволит России к 2050 году нарастить рентабельные запасы нефти на 7 млрд тонн и газа — на 5 трлн кубометров. Такую оценку озвучил генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (Роснедр) Игорь Шпуров, ТАСС.

«Для того чтобы обеспечить себя и частичные потребности мирового рынка, нам необходимо к 2050 году прирасти по геологоразведке по нефти как минимум на 4 млрд тонн, по газу — на 11 трлн кубометров. И необходимо создавать новые технологии освоения ТРИЗ, которые позволили бы нарастить 7 млрд тонн нефти и 5 трлн кубометров газа рентабельных запасов», — заявил Шпуров на конференции в Тюмени.

По его мнению, сейчас для России главная задача — обеспечить ресурсную базу для сохранения и увеличения добычи углеводородов в стране. Шпуров убежден, что Россия, обладающая уникальными запасами, не может полагаться на западные решения и должна развивать собственные технологии разведки и добычи.

Глава Роснедр также отметил, что мировой энергопереход на возобновляемые источники не оправдал ожиданий — к 2050 году ископаемые виды топлива по-прежнему будут составлять 65–66% от общего энергопотребления в мире.

До этого Путин раскрыл объемы добычи нефти в России с начала года.

Ранее экспорт российской нефти увеличился.

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