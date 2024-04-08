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Армянская армия заменит восклицание «Ура»

Армянские ВС заменят торжественное восклицание «Ура» на «Кецце»

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Global Look Press

Вооруженные силы Армении изменят устав внутренней службы, все детали неизвестны, но он в том числе заменит торжественное восклицание «Ура!» на «Да здравствует! («Кецце» по-армянски). Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на минобороны страны.

Соответствующий законопроект в данный момент находится в стадии разработки. Переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии.

Восклицательное междометие «Ура!», которое употребляется в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав, досталось ВС Армении в наследство еще от советской армии, но теперь было принято решение «локализовать» его.

При этом словосочетания «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военных вышестоящему начальству менять не планируется. В армянском минобороны подчеркнули, что задача адаптировать устав к какой-либо модели армий других стран не ставится.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна должна располагать боеспособной армией для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР.

Ранее минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана о войсках на границе.

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