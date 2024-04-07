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В ДНР заявили, что России не нужны переговоры с Украиной

Советник главы ДНР Гагин: РФ не нуждается в переговорах с Киевом, нужна победа

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Российская Федерация сейчас не нуждается в переговорах с Киевом, нужна только победа. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин, слова которого передает РИА Новости.

«Сейчас мы не нуждаемся в переговорах. Я это говорю лично как просто эксперт, как специалист. Мы сейчас нуждаемся просто в победе, потому что украинский режим показал, что Украина — террористическое государство», — сказал Гагин.

7 апреля агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты предупредили союзников, что Китай усилил поддержку России в конфликте на Украине, в том числе при помощи предоставления спутниковой разведки с данными военных целей.

В этот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно оказывать поддержку Украине еще в течение многих лет, даже если конфликт между Киевом и Москвой скоро завершится.

До этого глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что соглашение с Россией на данном этапе невозможно.

Ранее в Словакии выбрали нового президента, выступающего против поставок оружия на Украину.

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