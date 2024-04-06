Сальдо заявил, что украинские военнослужащие расстреляли своих сослуживцев

Разведывательный дрон российских войск заснял момент расстрела украинскими военными своих сослуживцев. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Двое украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области расстреляли своих сослуживцев, положили тела в резиновую лодку, оттолкнули ее от берега и скрылись», — написал Сальдо.

Губернатор добавил, что российские силовики предполагают, что часть солдат ВСУ не хотела перебираться на левый берег Днепра и расстреляла своих сослуживцев, которые заставляли их переправляться на другую сторону реки.

До этого эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что боец Вооруженных сил Украины выстрелил в замполита батальона 72-й бригады украинской армии, майора Евгения Буковяку из-за нежелания идти в атаку.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата и был задержан.

Ранее Владимир Зеленский оценил ситуацию на поле боя.