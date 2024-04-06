В Харькове произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Других подробностей в материале не указано.

На данный момент в Харьковской области действует режим воздушной тревоги. Руководитель региональной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковской области не покидать укрытий.

6 апреля стало известно, что жители Харькова массово переезжают в город Днепр из-за отключений электричества.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после объявления воздушной тревоги на территории региона произошли взрывы. Он также заявил о прилетах в ряд административных зданий в городе. По его словам, повреждения получили автомобильные заправочные станции и станции техобслуживания.

5 апреля компания «Укрэнерго» отчиталась о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, расположенных в Одесской области.

Ранее полковник Ходаренок заявил, что для взятия Харькова ВС России понадобятся 250 тысяч военных.