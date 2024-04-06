В Одесской области прозвучали взрывы возле порта

Очевидцы сообщили о взрывах возле порта в Черноморске в Одесской области Украины. Об этом пишет ТАСС.

С 13:04 по 13:33 по мск в регионе звучала воздушная тревога.

Вечером 5 апреля в Одессе также произошла серия взрывов.

До этого политолог Вера Гранцева заявила, что большие города Украины часто сталкиваются с проблемой отключения электричества из-за атак на объекты энергетической инфраструктуры. Она отметила, что Одесса и Львов страдают от регулярных отключений электричества, что делает жизнь в этих городах невыносимой.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.