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ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ усилили атаки БПЛА на левобережье Херсонской области

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска в марте–апреле усилили обстрелы левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сальдо, при обстрелах Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали меньше использовать снаряды, но «с лихвой компенсируют» это дронами-камикадзе и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) других типов.

Глава региона добавил, что украинские военные стали чаще применять ракеты для обстрелов объектов, расположенных дальше от линии боевого соприкосновения в Херсонской области. По его словам, были прилеты в Брилевку, Гладковку и другие места — ВСУ при этом били по административным и общественным зданиям, попадая по детским учреждениям и машинам скорой помощи.

5 апреля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что с начала 2024 года количество обстрелов, совершаемых ВСУ по территории Белгородской области, выросло на 50%.

4 апреля сообщалось, что украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Херсонской области, в результате чего серьезно пострадали два мирных жителя.

Ранее дрон ВСУ атаковал один из крупнейших агропромышленных комплектов в РФ.

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