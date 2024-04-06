Российский снайпер сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-Яга»

Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Болт» спас сослуживцев, метко сбив украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) прототипа «Баба-яга» из винтовки. За это его приставили к награде медалью «За отвагу», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Сбил дрон ВСУ из снайперской винтовки», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, ликвидация беспилотника произошла в районе села Вербовое Запорожской области. По словам бойца, ему понадобилось всего два удара для нейтрализации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Болт» спас своих боевых товарищей, за что был награжден медалью «За отвагу», — заключается в сообщении.

До этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что используемый ВСУ беспилотник «Баба Яга» достаточно мощный, но не очень эффективный из-за своего веса.

Ранее эксперт объяснил, какова польза для ВС РФ от изучения дрона ВСУ «Баба Яга».