Рогов заявил о срыве ротации ВСУ под Работино

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о срыве ротации ВСУ в районе Малой Токмачки и севернее Работино. Его слова приводит РИА Новости.

«В самом Работино и северо-западней Вербового бандеровцы предприняли две атаки, но были отбиты, враг вынужден был отступить на исходные позиции», — заявил Рогов.

Также он рассказал об ударах по военному аэродрому ВСУ в селе Широкое и атаках российских беспилотников по пункту дислокации бойцов ВСУ в Вольнянске — пригороде Запорожья.

До этого Рогов заявил, что ракеты «Искандер-М» поразили промплощадку предприятия «Мотор Сич», где производятся авиадвигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников, а также производится ремонт боевой техники ВСУ. За сутки в Запорожье произошло несколько серий взрывов.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ превращают Орехово во вторую Авдеевку.