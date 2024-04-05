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Рогов заявил о срыве ротации ВСУ под Работино

Рогов заявил о срыве ротации ВСУ под Работино и атаках дронов РФ по Вольнянску

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о срыве ротации ВСУ в районе Малой Токмачки и севернее Работино. Его слова приводит РИА Новости.

«В самом Работино и северо-западней Вербового бандеровцы предприняли две атаки, но были отбиты, враг вынужден был отступить на исходные позиции», — заявил Рогов.

Также он рассказал об ударах по военному аэродрому ВСУ в селе Широкое и атаках российских беспилотников по пункту дислокации бойцов ВСУ в Вольнянске — пригороде Запорожья.

До этого Рогов заявил, что ракеты «Искандер-М» поразили промплощадку предприятия «Мотор Сич», где производятся авиадвигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников, а также производится ремонт боевой техники ВСУ. За сутки в Запорожье произошло несколько серий взрывов.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ превращают Орехово во вторую Авдеевку.

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