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Рогов заявил о ракетной атаке на украинское предприятие «Мотор Сич»

Рогов: ракеты «Искандер-М» поразили промплощадку предприятия «Мотор Сич»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Вероятной причиной взрывов в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей, стали прилеты двух российских ракет «Искандер-М». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, ракеты ударили по целям, находящимся на промышленной площадке предприятия «Мотор Сич», где производятся авиадвигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников, а также производится ремонт боевой техники ВСУ.

«На данный момент перекрыто движение по ул. Иванова от ул. Стефанова до ул. Моторостроителей», — написал Рогов.

5 апреля сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям Запорожье, однако подробности были неизвестны.

В тот же день в Одесской области ночными взрывами были повреждены объекты энергетики.

Ранее метрополитен Харькова приостановил работу.

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