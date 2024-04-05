Рогов заявил о ракетной атаке на украинское предприятие «Мотор Сич»

Вероятной причиной взрывов в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей, стали прилеты двух российских ракет «Искандер-М». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, ракеты ударили по целям, находящимся на промышленной площадке предприятия «Мотор Сич», где производятся авиадвигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников, а также производится ремонт боевой техники ВСУ.

«На данный момент перекрыто движение по ул. Иванова от ул. Стефанова до ул. Моторостроителей», — написал Рогов.

5 апреля сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям Запорожье, однако подробности были неизвестны.

В тот же день в Одесской области ночными взрывами были повреждены объекты энергетики.

Ранее метрополитен Харькова приостановил работу.