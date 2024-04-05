Во Франции заявили об острой нехватке солдат у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку солдат на фоне дефицита мужчин в некоторых населенных пунктах страны. Об этом сообщает французский телеканал France 2.

Журналисты напомнили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

«В некоторых селах уже не осталось мужчин, и женщины поддерживают работу заводов», — отмечается в материале.

В качестве примера приводится украинский город Каменка, где проживают 20 тысяч человек. Сейчас на улицах населенного пункта можно встретить только детей и пожилых людей, потому что 1300 мужчин ушли на фронт, пишут авторы статьи.

СМИ обратило внимание на то, что после 2022 года женщины на Украине все чаще стали занимать должности, которые ранее занимали мужчины.

Ранее военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ.