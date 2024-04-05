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В Норвегии рассказали, когда могут отправить свои войска на Украину

Глава МИД Норвегии Эйде допустил отправку войск на Украину в будущем

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Mindaugas Kulbis/AP

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде не исключил, что королевство отправит свои войска на Украину в «очень долгосрочной перспективе».

«В очень долгосрочной перспективе, я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», — цитирует его украинское издание «Европейская правда».

Он добавил, что при этом у Норвегии нет никакого желания быть непосредственной стороной конфликта. По его словам, это может привести к мировой войне, а Норвегия этого не хочет.

Также Эйде объяснил, что государствами-членами Североатлантического альянса обсуждается отправка на Украину инструкторов и советников, но не боевых подразделений.

В начале апреля глава МИД Британии Дэвид Кэмерон исключил отправку войск НАТО на Украину.

Британский министр заверил, что Лондон будет использовать «архитектуру НАТО» для поддержки Киева, однако провел границу между «миссией НАТО для Украины» и «миссией НАТО на Украине».

Ранее в США заявили, что в НАТО уже готовятся отправить войска на Украину.

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