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Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ усилились в 1,5 раза с начала года

МИД РФ: с начала года Украина усилила обстрелы Белгородской области в 1,5 раза

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Evgeniy Maloletka/AP

С начала 2024 года количество обстрелов, совершаемых Вооруженными силам Украины (ВСУ) по территории Белгородской области, выросло на 50%. Об этом на брифинге заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

По словам посла, за последние три месяца ВСУ спровоцировали на Белгородском направлении существенное обострение обстановки.

«С начала года там число обстрелов гражданских объектов выросло в полтора раза, а число пострадавших выросло почти в семь раз», — сказал Мирошник.

5 апреля ВСУ повредили школу и детский сад в селе Белгородской области.

В тот же день МЧС России сообщило об обстреле сел Вязовое и Репяховка в Белгородской области.

Вечером 4 апреля российские средства ПВО сумели пресечь атаку украинских БПЛА самолетного типа по территории Белгородской области.

Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Вознесеновка под Белгородом.

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