Вооруженные силы Украины готовят Харьков к военным действиям, заявил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Об этом пишет РИА Новости.

«Если говорить о Харьковской области — да, действительно, сейчас отмечается некоторая, скажем, миграция гражданского населения из самого Харькова. Они выезжают… Это похоже на панику, которая сейчас царит там. И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям», — сообщил Гагин.

Он отметил, что значительная часть жителей Харьковской области ждет, когда Россия освободит их от нацистского режима президента Украины Владимира Зеленского.

Гагин добавил, что ВСУ стягивают резервы в Харьковскую область ближе к российской границе.

До этого советник Пушилина говорил, что в Харьков прибыли представители нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России) для борьбы с пророссийским населением. По его словам, «азовцы» выполняют «специальную функцию» — это, прежде всего, каратели».

Ранее глава офиса Зеленского назвал сроки якобы планируемого наступления Вооруженных сил РФ на Харьков.