В Израиле объяснили атаку на иранское консульство в Дамаске

Иран годами действовал против Израиля как напрямую, так и через собственные прокси, поэтому Израиль должен был нанести ответный удар. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале.

«В течение многих лет Иран действует против нас как напрямую, так и через своих прокси, и поэтому Израиль действует против Ирана и его прокси – и в обороне, и в наступлении», — заявил Нетаньяху.

Также израильский премьер процитировал древний принцип «око за око», заявив о готовности отвечать причинением вреда на причинение вреда.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что если ЦРУ опасается ответного удара по Израилю со стороны Ирана, то ему необходимо порекомендовать израильским властям не совершать действий, аналогичных удару по иранскому консульству в Сирии.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.