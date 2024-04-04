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Начальники штабов стран СНГ обсудили подходы к противодействию дронам

Герасимов: начальники штабов стран СНГ обсудили способы противодействия БПЛА

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Shutterstock

Начальники штабов Вооруженных сил стран — членов СНГ провели заседание комитета, в ходе которого обсудили современные подходы к противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом рассказал начальник Генерального штаба российских войск — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Он отметил, что участникам мероприятия в Москве была предоставлена возможность ознакомиться с новыми образцами вооружений. Речь идет о технике, созданной предприятиями российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Также они проинформированы о современных подходах к организации противодействия применению беспилотных летательных аппаратов и опыте выполнения задач по разминированию в ходе специальной военной операции [на Украине]», — добавил Герасимов, подводя итоги встречи.

Кроме того, во время заседания начальники штабов обсудили противодействие международному терроризму. По словам заместителя министра обороны РФ, международный терроризм при поддержке теневых спонсоров до сих пор остается глобальной угрозой миру.

Ранее российские военные нанесли удар по украинскому заводу по изготовлению БПЛА.

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