Песков переадресовал МО вопрос об участии Турции в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами переадресовал вопрос о мирных переговорах по Украине на базе стамбульской инициативы к Министерству обороны Российской Федерации.

«Лучше обратиться в Минобороны», — заявил представитель Кремля.

По его словам, речь идет контексте российско-французских контактов тел на уровне глав оборонных ведомств.

«Было бы неуместно это комментировать», — подытожил Песков.

Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что государства Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Об этом сообщает ТАСС.

При этом дипломатический источник в Анкаре сообщал, что Турция в 2024 году может предложить возобновить стамбульский переговорный процесс по конфликту на Украине.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.