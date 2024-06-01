Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ликвидировали несколько воздушных целей под Белгородом

Губернатор Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

close
100%
РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировали. Информация о последствиях уточняется.

Также российские силы ПВО утром в субботу, 1 июня, уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью. По информации Минобороны, дроны были уничтожены около 8:30 мск.

В этот же день Гладков сообщил сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат повредил остекление в пяти квартирах.

Ранее украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами