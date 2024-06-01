Российские военные ликвидировали несколько воздушных целей под Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировали. Информация о последствиях уточняется.

Также российские силы ПВО утром в субботу, 1 июня, уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью. По информации Минобороны, дроны были уничтожены около 8:30 мск.

В этот же день Гладков сообщил сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат повредил остекление в пяти квартирах.

Ранее украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области.