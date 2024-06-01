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Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии

Ветеран Кон: приглашение РФ на церемонию в Нормандии было бы жестом доброй воли

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AP

Приглашение России на церемонию в честь 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны стало бы жестом доброй воли. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал американский ветеран Фрэнк Кон.

Торжественная церемония в честь памятного события пройдет на пляже Омаха 6 июня. В ней примут участие главы 25 государств и правительств, но РФ туда не пригласили.

Кон высказал мнение, что американские и российские ветераны войны могли бы помочь в восстановлении разрушенных отношений между Вашингтоном и Москвой, устранить урон, нанесенный политиками. По его словам, и в США, и в России уважают ветеранов.

Ветеран добавил, что для нормализации американо-российских отношений потребуется больше усилий, нужно, чтобы бури утихли, прежде чем страны начнут общаться друг с другом снова.

98-летний полковник в отставке, Кон в апреле 1945 года принимал участие в легендарной встрече войск США и СССР на Эльбе. В 2024 году его вместе с другими американскими ветеранами пригласили на церемонию в честь высадки в Нормандии.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

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