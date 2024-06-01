ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При обстреле никто не пострадал.

«Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов: поселок Прилесье, село Графовка, село Романовка, село Демидовка, село Поповка и село Репяховка», — сообщил он.

Устранением неполадок займутся после согласования с Министерством обороны РФ.

До этого ВСУ атаковали село Безымено с помощью дрона-камикадзе.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее в Белгороде и Белгородской области была запущена сирена ракетной опасности.