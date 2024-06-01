Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения», — сказано в послании Путина.

В нем говорится, что отношения между двумя государствами основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения.

«Мы за то, чтобы эти отношения и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран», — отмечается в тексте.

Путин пожелал Пашиняну здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Мишустин поздравил армянского премьера от имени правительства РФ и от себя лично. В его поздравительном послании отмечается «поступательное развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества» между Российской Федерацией и Арменией.

«Успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре», — говорится в тексте.

1 июня Путин и Пашинян провели телефонный разговор.

Ранее сообщалось, что Пашинян не хочет видеть Россию основным партнером Армении в оборонной сфере.